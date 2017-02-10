В Англии на берег выбросило 360 килограммов кокаина

В Англии на побережье Северного моря 9–10 февраля были найдены сумки с кокаином общим весом 360 килограммов. Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью.

Сумки были найдены в графстве Норфолк на двух пляжах, расположенных неподалеку друг от друга. Правоохранительные органы полагают, что они были выброшены на берег.

Стоимость партии при розничной продаже могла бы достигнуть 50 миллионов фунтов, заявили в агентстве по борьбе с преступностью.