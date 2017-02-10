В Англии на берег выбросило 360 килограммов кокаина

Национальное агентство по борьбе с преступностью
14:33, 10 февраля 2017
Надежный источник

В Англии на побережье Северного моря 9–10 февраля были найдены сумки с кокаином общим весом 360 килограммов. Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью.

Сумки были найдены в графстве Норфолк на двух пляжах, расположенных неподалеку друг от друга. Правоохранительные органы полагают, что они были выброшены на берег.

Стоимость партии при розничной продаже могла бы достигнуть 50 миллионов фунтов, заявили в агентстве по борьбе с преступностью.

«Сейчас мы вместе с пограничной службой, береговой охраной и местной полицией пытаемся выяснить, как сумки оказались в этих местах. Крайне маловероятно, что их предполагалось доставить туда», — заявил представитель агентства.

Национальное агентство по борьбе с преступностью

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