Умер физик Питер Мэнсфилд, получивший Нобелевскую премию за изобретение МРТ

В Великобритании 8 февраля умер физик Питер Мэнсфилд, лауреат Нобелевской премии по медицине за изобретение магнитно-резонансной томографии. Ему было 83 года.

О смерти ученого 9 февраля сообщил Ноттингемский университет. «Сэр Питер стоял у истоков создания МРТ, одного из важнейших и наиболее революционных прорывов в современной медицинской науке», — сказано в сообщении университета.

BBC East Midlands Today looks back on the life of #MRI inventor Sir Peter Mansfield who has died aged 83 https://t.co/vVflPvsXKa pic.twitter.com/ugDaFeaUMk — Uni of Nottingham (@UniofNottingham) February 9, 2017