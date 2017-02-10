Умер физик Питер Мэнсфилд, получивший Нобелевскую премию за изобретение МРТ
В Великобритании 8 февраля умер физик Питер Мэнсфилд, лауреат Нобелевской премии по медицине за изобретение магнитно-резонансной томографии. Ему было 83 года.
О смерти ученого 9 февраля сообщил Ноттингемский университет. «Сэр Питер стоял у истоков создания МРТ, одного из важнейших и наиболее революционных прорывов в современной медицинской науке», — сказано в сообщении университета.
BBC East Midlands Today looks back on the life of #MRI inventor Sir Peter Mansfield who has died aged 83 https://t.co/vVflPvsXKa pic.twitter.com/ugDaFeaUMk— Uni of Nottingham (@UniofNottingham) February 9, 2017
It is with great sadness that we announce the death of Prof. Sir Peter Mansfield. Our thoughts are with his family. https://t.co/ADqggkegAC pic.twitter.com/qvrmHb5MJI— Uni of Nottingham (@UniofNottingham) February 9, 2017
В 2003 году Питер Мэнсфилд и американский химик Пол Лотербур получили Нобелевскую премию по медицине за создание магнитно-резонансной томографии — метода, позволяющего получать изображения внутренних органов и тканей.
Лотербур в 1973 году опубликовал работу, описывающую способ получения томографических изображений с использованием ядерного магнитного резонанса. Мэнсфилд разработал технику, позволяющую значительно ускорить процесс сканирования и улучшить качество изображения.