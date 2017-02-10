Трамп в беседе с Си Цзиньпином отверг сомнения в политике «одного Китая»
В беседе с лидером КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность политике «одного Китая». Об этом сообщили в Белом доме по итогам разговоров двух лидеров в ночь на 10 февраля.
Эта беседа стала первой с момента инаугурации Трампа. Отмечается, что президент США признал приоритет Пекина в дипломатических отношениях после просьбы Си Цзиньпина и «подчеркнул понимание большой важности» соблюдения политики «одного Китая».
Еще до вступления в должность Трамп успел созвониться с президентом Тайваня Цай Инвэнь, хотя дипломатические отношения с непризнанным островным государством были официально прекращены в 1979 году. После разговора Трамп заявил, что США могут отказаться от политики «одного Китая».
Слова Трампа вызвали резкую критику со стороны Пекина, который настаивает на возвращении Тайваня под свой контроль.