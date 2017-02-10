«Ростелеком» отключил мессенджер «Алле» после двух недель работы
Компания «Ростелеком» удалила свой мессенджер «Алле» из магазинов приложений спустя две недели после запуска в Воронеже в тестовом режиме. Мессенджер у тех пользователей, кто уже успел его установить, заблокирован, сообщают «Известия».
Официальные представители «Ростелекома» сообщили, что решение о приостановке сервиса было принято 6 февраля, пообещав в будущем восстановить его работу.
Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что «Алле» был запущен в тестовую эксплуатацию с многочисленными недоработками, а отзывы первых пользователей о работе этого мессенджера были негативными.
Один из собеседников издания предположил, что после доработки мессенджер «Ростелекома» будет запущен под новым именем.
«Алле» был запущен в опытно-коммерческую эксплуатацию в городе Воронеже, — рассказали в пресс-службе «Ростелекома». — Мы благодарны первым пользователям за обратную связь, замечания обязательно будут учтены, чтобы сделать сервис лучше. Планируем тщательно проанализировать отзывы и доработать сервис для повышения удобства использования. О возобновлении работы «Алле» сообщим дополнительно.