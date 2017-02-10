«Ростелеком» отключил мессенджер «Алле» после двух недель работы

Компания «Ростелеком» удалила свой мессенджер «Алле» из магазинов приложений спустя две недели после запуска в Воронеже в тестовом режиме. Мессенджер у тех пользователей, кто уже успел его установить, заблокирован, сообщают «Известия».

Официальные представители «Ростелекома» сообщили, что решение о приостановке сервиса было принято 6 февраля, пообещав в будущем восстановить его работу.

Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что «Алле» был запущен в тестовую эксплуатацию с многочисленными недоработками, а отзывы первых пользователей о работе этого мессенджера были негативными.

Один из собеседников издания предположил, что после доработки мессенджер «Ростелекома» будет запущен под новым именем.