«Ростелеком» отключил мессенджер «Алле» после двух недель работы

Известия
07:54, 10 февраля 2017
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Компания «Ростелеком» удалила свой мессенджер «Алле» из магазинов приложений спустя две недели после запуска в Воронеже в тестовом режиме. Мессенджер у тех пользователей, кто уже успел его установить, заблокирован, сообщают «Известия».

Официальные представители «Ростелекома» сообщили, что решение о приостановке сервиса было принято 6 февраля, пообещав в будущем восстановить его работу.

Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что «Алле» был запущен в тестовую эксплуатацию с многочисленными недоработками, а отзывы первых пользователей о работе этого мессенджера были негативными.

Один из собеседников издания предположил, что после доработки мессенджер «Ростелекома» будет запущен под новым именем.

«Алле» был запущен в опытно-коммерческую эксплуатацию в городе Воронеже, — рассказали в пресс-службе «Ростелекома». — Мы благодарны первым пользователям за обратную связь, замечания обязательно будут учтены, чтобы сделать сервис лучше. Планируем тщательно проанализировать отзывы и доработать сервис для повышения удобства использования. О возобновлении работы «Алле» сообщим дополнительно.

Известия
Мессенджер «Алле» для аудио и видеозвонков был запущен в Воронеже 25 января. Приложение, которое «Ростелеком» позиционировал как альтернативу Skype и WhatsApp, было доступно в Google Play и App Store. Скачать приложение можно было из любого региона России, но пользователи нового сервиса могли получить только воронежские номера.
Официальный представитель «Ростелекома» Валерий Костарев при запуске «Алле» в Воронеже сообщал, что в I квартале 2017 года сервис станет доступен в 16 крупнейших городах России, а к середине года в нем появится возможность обмениваться текстовыми сообщениями.
«Ростелеком», сообщали «Ведомости» в сентябре 2016 года, выставлял «Алле» на конкурс по созданию защищенной программы общения для госслужащих.
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