Канал ZDF рассказал об отправке в ЕС «агентов ФСБ» под видом беженцев из Чечни

ФСБ России отправляет в Евросоюз своих агентов — уроженцев Чечни — под видом беженецев, утверждают авторы фильма «Холодная война Путина», показанного 8 февраля в эфире немецкого телеканала ZDF.

Об отправке агентов под видом беженцев рассказал журналистам бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ, фигурирующий в фильме под именем Игорь.

По его словам, целью таких агентов, прибывающих в Европу по фальшивым документам, является внедрение в мусульманские общины крупнейших стран ЕС, чтобы продвигать «интересы Кремля». Кроме того, они следят за радикальными исламистами, а также принимают участие в акциях протеста против правительства.

Бывший полковник, говорится в фильме, служил в ФСБ 20 лет и лично принимал участие в операциях по внедрению агентов под видом беженецев. Лицо «Игоря» в фильме скрыто, а его голос изменен.

Автор фильма Эгмонт Кох указывает, что в общей сложности общался с «Игорем» более 15 часов — как под камеру, так и без видеозаписи.