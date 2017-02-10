Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев

Евросоюз введет безвизовый режим для граждан Украины «до лета». Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, находящийся с визитом в Киеве, после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В свою очередь Гройсман сообщил, что Европейский союз планирует принять окончательное решение об отмене виз для граждан Украины до июня 2017 года.

«Фактически сейчас каждый месяц будут происходить определенные технические процедуры, которые позволят ориентировочно, я думаю, до июня по срокам выйти на окончательное решение», — сказал премьер-министр, сообщает «Интерфакс-Украина».

Украина, добавил он, выполнила все 44 необходимых условия для получения безвизового режима.