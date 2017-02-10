Бывший губернатор Пермского края назначен главой Ространснадзора

«С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне, были министром регионального развития и, естественно, знаете хорошо региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора», — сказал Медведев на встрече с Басаргиным.

Виктор Басаргин, занимавший до 6 февраля пост губернатора Пермского края, назначен на должность главы Ространснадзора. Об этом объявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Виктор Басаргин возглавлял Пермский край с 2012 года. До этого он в течение четырех лет был министром регионального развития России, а перед этим был заместителем полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Исполняющим обязанности главы Пермского края после ухода Басаргина в отставку был назначен Максим Решетников, руководивший департаментом экономической политики мэрии Москвы.

СМИ назвали Басаргина одним из пяти губернаторов, которые покинут свои посты в ближайшее время. В этом же списке был глава Бурятии Вячеслав Наговицын, ушедший в отставку 7 февраля. И.о. губернатора Бурятии был назначен заместителя министра транспорта Алексей Цыденов.