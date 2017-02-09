Захар Прилепин и «Хор Турецкого» получили премии правительства в области культуры
Объявлены имена лауреатов правительственных премий в области культуры за 2016 года. Распоряжение о присуждении премий, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 7 февраля, опубликовано на сайте правительства.
Среди лауреатов — писатели Захар Прилепин (за роман «Обитель») и Алексей Иванов (за роман «Ненастье»), основатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий, а также режиссер-постановщик, продюсер и актеры фильма «Битва за Севастополь».
Также лауреатами премии стали пианист Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.
Всего за 2016 год присуждены 16 правительственных премий за достижения области культуры.
Денежный эквивалент премии составляет один миллион рублей.