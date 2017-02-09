«Википедия» признала The Daily Mail недостоверным источником

Редакторы «Википедии» проголосовали за признание британского таблоида The Daily Mail «в основном недостоверным источником», пишет Mashable. Согласно решению, газету стоит использовать в качестве источника только в редких случаях, когда больше не на кого сослаться.

Вопрос о внесении The Daily Mail в список потенциально недостоверных источников обсуждался участниками «Википедии» с 2015 года. Критики таблоида утверждали, что полагаться на его данные невозможно, а сторонники отмечали, что, несмотря на наличие недостоверных данных в статьях The Daily Mail, иногда журналистам издания удается добыть правдивые сведения раньше других.