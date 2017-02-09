В машинном зале АЭС во Франции произошел взрыв

Europe 1
11:11, 9 февраля 2017
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В машинном зале на территории АЭС «Фламанвиль», расположенной на северо-западе Франции, произошел взрыв.

В результате взрыва и начавшегося после него пожара пострадали пять человек, получившие отравления продуктами горения. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

Угрозы возникновения утечки радиации в результате происшествия не было, однако работа одного из двух реакторов АЭС «Фламанвиль» была временно приостановлена в качестве меры предосторожности.

«Это серьезное техническое происшествие, но не ядерный инцидент», — сообщил представитель властей департамента Манш [на территории которого расположена АЭС] (фр.яз.).

Europe 1
АЭС «Фламанвиль» расположена в департаменте Манш в 23 километрах к юго-западу от города Шербур. Атомная станция была введена в эксплуатацию в 1985 году. У «Фламанвиль» два действующих реактора. Ведется строительство третьего реактора, которое планируется завершить к 2018 году.
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