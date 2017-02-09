В машинном зале АЭС во Франции произошел взрыв

В машинном зале на территории АЭС «Фламанвиль», расположенной на северо-западе Франции, произошел взрыв.

В результате взрыва и начавшегося после него пожара пострадали пять человек, получившие отравления продуктами горения. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

Угрозы возникновения утечки радиации в результате происшествия не было, однако работа одного из двух реакторов АЭС «Фламанвиль» была временно приостановлена в качестве меры предосторожности.