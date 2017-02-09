В Госдуме не поддержали законопроект о раздаче санкционных продуктов бедным

Профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о бесплатной раздаче нуждающимся конфискованных санкционных продуктов.

Документ был внесен в Госдуму в августе 2016 года сенатором Антоном Беляковым. Автор законопроекта указывал, что уничтожение санкционных продуктов не может быть оправданным «в свете сложившейся в России сложной социально-экономической ситуации».

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, рассмотрев законопроект, пришел к выводу, что его положения не согласуются с законом «О специальных экономических мерах», которым было введено продуктовое эмбарго, а также законом «О таможенном регулировании в РФ».