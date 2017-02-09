У «Газпром нефти» похитили два миллиарда рублей и вывели в офшоры

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищении двух миллиардов рублей у «Газпром нефти», пишет «Коммерсант».

По данным следствия, в 2011 году «Газпром нефть» выдала более 58 миллиардов рублей компании «Сервис-терминал» в рамках долгосрочного контракта по предоставлению услуг таможенного брокера.

«Сервис-терминал», штаб-квартира которого находится в Ярославле, занимался оплатой таможенных платежей «Газпром нефти».

Из 58 миллиардов рублей, полученных от «Газпром нефти», два миллиарда, как выяснило следствие, были переведены некими сотрудниками «Сервис-терминала» на счета фирм, зарегистрированных в офшорах.

Еще около 10 миллиардов рублей авансовых платежей стали предметом спора в арбитражном суде, в который «Газпром нефть» обратилась летом 2016 года. Вскоре после этого «Сервис-терминал» обратился в арбитражный суд Ярославской области с заявлением о банкротстве. Сейчас в компании введена процедура наблюдения и назначен временный арбитражный управляющий.

В «Газпром нефти» от каких-либо комментариев по поводу уголовного дела воздержались, связаться с представителями компании «Сервис-терминал» изданию не удалось.