У «Газпром нефти» похитили два миллиарда рублей и вывели в офшоры
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищении двух миллиардов рублей у «Газпром нефти», пишет «Коммерсант».
По данным следствия, в 2011 году «Газпром нефть» выдала более 58 миллиардов рублей компании «Сервис-терминал» в рамках долгосрочного контракта по предоставлению услуг таможенного брокера.
«Сервис-терминал», штаб-квартира которого находится в Ярославле, занимался оплатой таможенных платежей «Газпром нефти».
Из 58 миллиардов рублей, полученных от «Газпром нефти», два миллиарда, как выяснило следствие, были переведены некими сотрудниками «Сервис-терминала» на счета фирм, зарегистрированных в офшорах.
Еще около 10 миллиардов рублей авансовых платежей стали предметом спора в арбитражном суде, в который «Газпром нефть» обратилась летом 2016 года. Вскоре после этого «Сервис-терминал» обратился в арбитражный суд Ярославской области с заявлением о банкротстве. Сейчас в компании введена процедура наблюдения и назначен временный арбитражный управляющий.
В «Газпром нефти» от каких-либо комментариев по поводу уголовного дела воздержались, связаться с представителями компании «Сервис-терминал» изданию не удалось.
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили следователи УВД по Центральному округу Москвы. Поводом для него стали материалы совместной доследственной проверки, которую несколько месяцев проводили оперативники управления «П» (курирующего промышленность) службы экономической безопасности ФСБ, сотрудники недавно расформированного после скандала с полковником Захарченко управления «Т» ГУЭБиПК МВД, а также столичная полиция.