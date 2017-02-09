В Кировской области выдали микрокредит под 2379 процентов годовых. ЦБ начал проверку

«Если по результатам проверки выяснится, что микрофинансовой организацией было допущено нарушение действующего законодательства, к ней будут применены соответствующие меры надзорного реагирования», — сообщила пресс-служба регулятора.

В Банке России также напомнили, что с 1 января 2017 года установлен запрет МФО начислять проценты по договору потребительского займа, если сумма процентов превышает сумму основного долга более чем в три раза.

Прокуратура Кировской области 8 февраля сообщила , что жительнице города Омутнинск микрофинансовая организация выдала кредит под 2379 процентов годовых.

Договор займа, как выяснила прокуратура, был заключен в середине 2016 года на срок в 20 дней по ставке 292 процента годовых. Затем было заключено дополнительное соглашение об изменении срока возврата заема и увеличения процентов по кредиту до 2379 процентов годовых.

Действия микрофинансовой организации были признаны прокуратурой незаконными, так как на момент заключения договора полная стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение более чем на одну треть.

Организация, выдавшая кредит, после вынесенного прокуратурой представления снизила процентную ставку.