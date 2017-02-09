Террорист открыл огонь на рынке в Израиле. Есть раненые

В городе Петах-Тиква рядом с Тель-Авивом совершен теракт, в результате которого пострадали четыре человека. Трое получили огнестрельные ранения, еще один — ножевое.

Как сообщает The Jerusalem Post, террорист открыл огонь на рынке. Полиция задержала его на месте преступления. Издание Ynetnews сообщает, что нападавший попытался скрыться, но вскоре был схвачен.

По предварительным данным, преступник — палестинец с Западного берега.