Служба безопасности «Роснефти» совместно с ФСБ и МВД помешала активистам разбросать листовки про зарплату Сечина

«Роснефть» заявила, что благодаря совместным действиям ее службы безопасности, ФСБ и МВД была пресечена попытка сторонников «Другой России» провести акцию у центрального офиса компании в Москве.

Один из основателей «Другой России» Александр Аверин сообщил, что активисты собирались вывесить транспарант «Капитализм — дерьмо!» и разбросать листовки.

В листовках говорилось, что зарплаты главы «Роснефти» Игоря Сечина и других топ-менеджеров компании растут, тогда как население России беднеет. Кроме того, пакет акций «Роснефти» был продан фонду из Катара — активисты назвали его недружественным России государством, которое обвиняют в поддержке террористических организаций.

Участники акции потребовали национализировать компании сырьевой отрасли и стратегические промышленные предприятия.

«Роснефть» заявила, что «эффективные действия по предотвращению провокации стали возможны благодаря наличию информации о подготовке серии акций с целью дискредитации государственной власти, заказанных и проплаченных структурами Михаила Ходорковского».

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил РБК, что к началу акции ее участников «уже ждали» около офиса компании.

12 активистов были задержаны. На них составили протоколы по административной статье о нарушении правил проведения митингов. Затем задержанных освободили.