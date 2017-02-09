Роскомнадзор назвал новую причину запрета страницы с картинкой из двоеточий: все дело в юзерпике
Роскомнадзор уточнил причины запрета доступа к странице сообщества Voat, заблокированной за детскую порнографию. Эксперты обнаружили запрещенный контент в юзерпике, использованном в публикации, где в стиле хентай изображена несовершеннолетняя девочка.
@sult у нас апдейт: эксперты оценивали не девочку с символами. Все дело в юзерпике. Предыдущий ответ удалим, чтобы не вводить в заблуждение.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) February 9, 2017
В предыдущем разъяснении Роскомнадзор заявлял, что детскую порнографию обнаружили в другом изображении внутри поста. Там голая девочка была нарисована методом ASCII-арта, то есть обычными печатными символами, которые составляют единую картину.
@A_Kapustin @sult оставьте девочек в покое.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) February 9, 2017