Роскомнадзор назвал новую причину запрета страницы с картинкой из двоеточий: все дело в юзерпике

Роскомнадзор
13:45, 9 февраля 2017
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Роскомнадзор уточнил причины запрета доступа к странице сообщества Voat, заблокированной за детскую порнографию. Эксперты обнаружили запрещенный контент в юзерпике, использованном в публикации, где в стиле хентай изображена несовершеннолетняя девочка.

В предыдущем разъяснении Роскомнадзор заявлял, что детскую порнографию обнаружили в другом изображении внутри поста. Там голая девочка была нарисована методом ASCII-арта, то есть обычными печатными символами, которые составляют единую картину.

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