Роскомнадзор назвал новую причину запрета страницы с картинкой из двоеточий: все дело в юзерпике

Роскомнадзор уточнил причины запрета доступа к странице сообщества Voat, заблокированной за детскую порнографию. Эксперты обнаружили запрещенный контент в юзерпике, использованном в публикации, где в стиле изображена несовершеннолетняя девочка.

@sult у нас апдейт: эксперты оценивали не девочку с символами. Все дело в юзерпике. Предыдущий ответ удалим, чтобы не вводить в заблуждение. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) February 9, 2017

В предыдущем разъяснении Роскомнадзор заявлял, что детскую порнографию обнаружили в другом изображении внутри поста. Там голая девочка была нарисована методом ASCII-арта, то есть обычными печатными символами, которые составляют единую картину.