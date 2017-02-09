Путин спросил Трампа про договор о сокращении вооружений. Трамп не понял, о чем речь

Reuters
18:33, 9 февраля 2017
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом упомянул о возможности продления действующего договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3, англ. New START), однако тот не понял, о чем идет речь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве США.

По информации агентства, американский президент приостановил беседу, чтобы уточнить у своих советников, что такое договор New START. Получив ответ, он заявил Путину, что договор выгоден прежде всего РФ и является примером одного из плохих для Америки соглашений, заключенных предыдущим президентом Бараком Обамой.

Как отмечает Reuters, Трамп упоминал СНВ-3 во время последних дебатов со своей соперницей Хиллари Клинтон. Тогда он назвал его «start up» и также назвал более выгодным для России, чем для США.

Два человека, описавших этот разговор, узнали о нем от сотрудников администрации президента США, которые читали заметки, сделанные во время разговора; один из них видел фрагменты этих записей. Третьему источнику также рассказали о разговоре (англ. яз.).

Reuters
Договор СНВ-3 был заключен в 2010 году. По нему к 2018 году обе страны должны иметь не более 1550 ядерных боеголовок и не более 700 развернутых носителей. Договор вступил в силу в 2011 году, рассчитан на десять лет и может быть продлен еще на пять.
По данным на 1 января 2017 года США превосходят РФ по числу развернутых носителей (681 против 508) и уступают по числу ядерных боеголовок (1367 против 1796). К началу действия договора у России, в отличие от США, уже было меньше носителей, чем предусматривает соглашение.
Незадолго до инаугурации в январе 2017 года Дональд Трамп заявил, что одним из условий снятия с РФ санкций является сокращение ядерных вооружений.

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