Путин спросил Трампа про договор о сокращении вооружений. Трамп не понял, о чем речь

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом упомянул о возможности продления действующего договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3, англ. New START), однако тот не понял, о чем идет речь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве США.

По информации агентства, американский президент приостановил беседу, чтобы уточнить у своих советников, что такое договор New START. Получив ответ, он заявил Путину, что договор выгоден прежде всего РФ и является примером одного из плохих для Америки соглашений, заключенных предыдущим президентом Бараком Обамой.

Как отмечает Reuters, Трамп упоминал СНВ-3 во время последних дебатов со своей соперницей Хиллари Клинтон. Тогда он назвал его «start up» и также назвал более выгодным для России, чем для США.