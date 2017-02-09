«Новая газета»: сослуживцы Гиви взяли на себя ответственность за его убийство

Ответственность за убийство командира пророссийских сепаратистов Михаила Толстых (Гиви) взяли на себя бойцы из батальона «Сомали», воевавшие в Донбассе под его руководством. Об этом сообщает «Новая газета».

В редакцию газеты обратился человек, представившийся гражданином РФ Игорем Мыльцевым с позывным Француз. Он рассказал, что вместе с тремя сослуживцами спланировал и осуществил убийство Гиви в отместку за предательство во время боев под Авдеевкой в январе 2017 года.

По утверждению Мыльцева, в ходе боев Толстых, опасаясь за свою жизнь, тайком выстрелил себе в ногу. Когда его увезли с поля боя, он якобы приказал открыть огонь по своим.

«Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара (руководителя самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. — прим. Медузы) [был] стоять до конца! <…> Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия» — рассказал Мыльцев.

Подробностей о подготовке покушения Мыльцев не рассказал. По собственным словам, сейчас он находится в окрестностях Донецка.

«Я в розыске [МГБ] и ранен немного, еще три человека ушли в подполье. Захару теперь есть, за что переживать», — цитирует его «Новая газета».