Fox News: Россия поставила в Сирию крупнейшую партию ракет

На российскую базу в Тартусе поступили около 50 баллистических ракет ближней дальности «Точка-У» (SS-21 по классификации НАТО), сообщает Fox News со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

Речь, как подчеркнули собеседники телеканала, идет о крупнейшей поставке ракет из России в Сирию за последние несколько лет.

По данным источников Fox News, за последние два дня российские военные применили две ракеты «Точка-У» и два «Искандера» (SS-26 по классификации НАТО) в сирийской провинции Идлиб.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы крупнейшей поставке российских ракет в Сирию. «Это не к нам. Я не располагаю такой информацией», — цитирует «Интерфакс» слова Пескова.

В Минобороны сообщение Fox News о поставках ракет в Сирию пока никак не прокомментировали.