Борис Джонсон отказался от американского гражданства
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался от гражданства США. Его имя, как пишет The Guardian, можно найти в списке из более чем пяти тысяч человек, вышедших из американского гражданства в 2016 году.
С чем именно связано решение Джонсона, не уточняется. Ранее британский политик неоднократно критиковал американскую налоговую систему, из-за которой он должен был платить властям США отчисления за продажу имущества в Великобритании. В 2014 году он утверждал, что налоговые органы США требуют от него около 50 тысяч долларов отчислений за продажу дома в лондонском районе Излингтон.
Во время поездки в Нью-Йорк в 2014 году Джонсон, тогда еще мэр Лондона, дал интервью радиостанции NPR, в котором рассказал, что его «преследуют» американские налоговые органы (англ. яз.).