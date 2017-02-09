Борис Джонсон отказался от американского гражданства

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался от гражданства США. Его имя, как пишет The Guardian, можно найти в списке из более чем пяти тысяч человек, вышедших из американского гражданства в 2016 году.

С чем именно связано решение Джонсона, не уточняется. Ранее британский политик неоднократно критиковал американскую налоговую систему, из-за которой он должен был платить властям США отчисления за продажу имущества в Великобритании. В 2014 году он утверждал, что налоговые органы США требуют от него около 50 тысяч долларов отчислений за продажу дома в лондонском районе Излингтон.