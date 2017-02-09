Борис Джонсон отказался от американского гражданства

The Guardian
09:40, 9 февраля 2017
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался от гражданства США. Его имя, как пишет The Guardian, можно найти в списке из более чем пяти тысяч человек, вышедших из американского гражданства в 2016 году.

С чем именно связано решение Джонсона, не уточняется. Ранее британский политик неоднократно критиковал американскую налоговую систему, из-за которой он должен был платить властям США отчисления за продажу имущества в Великобритании. В 2014 году он утверждал, что налоговые органы США требуют от него около 50 тысяч долларов отчислений за продажу дома в лондонском районе Излингтон.

Во время поездки в Нью-Йорк в 2014 году Джонсон, тогда еще мэр Лондона, дал интервью радиостанции NPR, в котором рассказал, что его «преследуют» американские налоговые органы (англ. яз.).

The Guardian
Борис Джонсон родился в Нью-Йорке и жил там до пятилетнего возраста, после чего его семья переехала в Великобританию. До недавнего времени у Джонсона было двойное гражданство Великобритании и США.
Джонсон с 2008 по 2016 годы был мэром Лондона. Он являлся одним из главных сторонников выхода Великобритании из Евросоюза и претендовал на лидерство в Консервативной партии после ухода с поста премьер-министра Дэвида Кэмерона. В итоге партию возглавила Тереза Мэй, а Джонсон получил пост министра иностранных дел.

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