Археологи впервые за 60 лет нашли хранилище «свитков Мертвого моря». Оно оказалось разграблено
На западном берегу реки Иордан археологи впервые с 1956 года обнаружили хранилище так называемых кумранских рукописей — манускриптов, датируемых периодом с III века до нашей эры по II век нашей эры, известных также как «свитки Мертвого моря».
По словам ученых из Еврейского университета в Иерусалиме, пещера была разграблена в середине XX века. Внутри были найдены разбитые сосуды для хранения свитков, один фрагмент чистого пергамента, а также две датированные 1950-ми кирки без ручек.
До настоящего момента археологам были известны 11 пещер, в которых хранились кумранские рукописи, все они были исследованы в 1947–1956 годы.
Кумранские рукописи, известные также как «свитки Мертвого моря» — это манускрипты, созданные в период с III века до нашей эры по II век нашей эры, и обнаруженные в пещерах неподалеку от северо-западного берега Мертвого моря бедуинами в середине XX века.
Тексты свитков — это ветхозаветные книги (в том числе в переводах на греческий и арамейский языки), а также исторические сочинения, календари, толковательная литература. Часть свитков связана с иудейской религиозной группой, которых некоторые ученые отождествляют с упомянутыми античными авторами ессеями. Как пишет N+1, исследование созданных ими текстов помогает изучению мессианских и эсхатологических ожиданий иудеев на рубеже тысячелетий и истоков христианства.