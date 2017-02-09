Археологи впервые за 60 лет нашли хранилище «свитков Мертвого моря». Оно оказалось разграблено

На западном берегу реки Иордан археологи впервые с 1956 года обнаружили хранилище так называемых кумранских рукописей — манускриптов, датируемых периодом с III века до нашей эры по II век нашей эры, известных также как «свитки Мертвого моря».

Фото: Casey L. Olson, Oren Gutfeld / The Hebrew University of Jerusalem

По словам ученых из Еврейского университета в Иерусалиме, пещера была разграблена в середине XX века. Внутри были найдены разбитые сосуды для хранения свитков, один фрагмент чистого пергамента, а также две датированные 1950-ми кирки без ручек.

Фото: Casey L. Olson, Oren Gutfeld / The Hebrew University of Jerusalem

До настоящего момента археологам были известны 11 пещер, в которых хранились кумранские рукописи, все они были исследованы в 1947–1956 годы.