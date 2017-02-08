Семью виновника смертельного ДТП выселили из Чечни, а потом из Ингушетии

Родственники Алама Хаджаева, признанного виновным в ДТП с семью погибшими, вынуждены были покинуть Чечню под давлением властей. Об этом сами покинувшие республику родственники рассказали «Мемориалу».

По словам заявителей, 28 ноября 2016 года почти сразу после аварии, в которой сам Хаджаев также погиб, к его дому в Ачхой-Мартане подъехали полицейские и забрали с собой всех родственников-мужчин. Им дали два часа, чтобы покинуть Чечню. Из региона пришлось уехать примерно 40-50 мужчинам в возрасте от 17 лет.

Как отмечают в «Мемориале», по чеченским обычаям мужчины из рода убийцы должны покинуть свой дом, оставив только женщин и детей. На ответственность родственников за действия Хаджаева, который, как утверждается, управлял машиной в нетрезвом виде, также намекнул глава Чечни Рамзан Кадыров. В эфире ЧГТРК «Грозный» он заявил, что они не могли не знать, что он пьет.

Покинув Чечню, родственники Хаджаева поселились в Ингушетии, но через месяц, в конце декабря, к ним приехали ингушские полицейские и также попросили покинуть регион. По словам родственников, требование было связано с тем, что полиция не знала, почему их выселили из Чечни — возможно, за нарушение закона.