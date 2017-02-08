Семью виновника смертельного ДТП выселили из Чечни, а потом из Ингушетии

Мемориал
12:21, 8 февраля 2017
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Родственники Алама Хаджаева, признанного виновным в ДТП с семью погибшими, вынуждены были покинуть Чечню под давлением властей. Об этом сами покинувшие республику родственники рассказали «Мемориалу».

По словам заявителей, 28 ноября 2016 года почти сразу после аварии, в которой сам Хаджаев также погиб, к его дому в Ачхой-Мартане подъехали полицейские и забрали с собой всех родственников-мужчин. Им дали два часа, чтобы покинуть Чечню. Из региона пришлось уехать примерно 40-50 мужчинам в возрасте от 17 лет.

Как отмечают в «Мемориале», по чеченским обычаям мужчины из рода убийцы должны покинуть свой дом, оставив только женщин и детей. На ответственность родственников за действия Хаджаева, который, как утверждается, управлял машиной в нетрезвом виде, также намекнул глава Чечни Рамзан Кадыров. В эфире ЧГТРК «Грозный» он заявил, что они не могли не знать, что он пьет.

Покинув Чечню, родственники Хаджаева поселились в Ингушетии, но через месяц, в конце декабря, к ним приехали ингушские полицейские и также попросили покинуть регион. По словам родственников, требование было связано с тем, что полиция не знала, почему их выселили из Чечни — возможно, за нарушение закона.

В современной Чечне мы сталкиваемся с каким-то противоестественным сплавом из абсолютизма, искаженных горских традиций, показательной лояльности Конституции России и требованиями начальства неукоснительно следовать тому пониманию ислама, который сегодня демонстрирует Кадыров.

Мемориал
Смертельное ДТП по вине пьяного водителя также спровоцировало ряд других мер со стороны чеченского руководства. По предложению главы парламента республики Магомеда Даудова все магазины в Чечне перестали продавать алкоголь.
Помимо этого Кадыров призвал духовенство не отпевать людей, которые стали виновниками ДТП, управляя автомобилем в нетрезвом виде.
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