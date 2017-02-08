Полмиллиарда долларов в неделю: Катар рассказал о тратах на ЧМ-2022

Власти Катара тратят почти 500 миллионов долларов в неделю на проекты, связанные с организацией чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом рассказал министр финансов королевства Али Шариф Аль-Имади.

Такой уровень расходов сохранится еще в течение трех-четырех лет, добавил министр. Всего Катар вложит в подготовку к ЧМ-2022 более 200 миллиардов долларов, причем 90 процентов контрактов уже распределены.

Аль-Имади подчеркнул, что обозначенные цифры включают в себя не только строительство стадионов, но и создание инфраструктуры для проведения первенства: дорог, аэропортов, больниц и прочих объектов. Глава ведомства отметил, что сам чемпионат в Катаре нельзя будет считать рекордно дорогим.