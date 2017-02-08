Полмиллиарда долларов в неделю: Катар рассказал о тратах на ЧМ-2022
Власти Катара тратят почти 500 миллионов долларов в неделю на проекты, связанные с организацией чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом рассказал министр финансов королевства Али Шариф Аль-Имади.
Такой уровень расходов сохранится еще в течение трех-четырех лет, добавил министр. Всего Катар вложит в подготовку к ЧМ-2022 более 200 миллиардов долларов, причем 90 процентов контрактов уже распределены.
Аль-Имади подчеркнул, что обозначенные цифры включают в себя не только строительство стадионов, но и создание инфраструктуры для проведения первенства: дорог, аэропортов, больниц и прочих объектов. Глава ведомства отметил, что сам чемпионат в Катаре нельзя будет считать рекордно дорогим.
Катар закончил 2016 год с дефицитом 12 миллиардов долларов, впервые за 15 лет. Бюджет 2017 года сверстан с учетом дефицита 7,7 миллиарда долларов.
Решение о проведении чемпионата мира по футболу в Катару вызвало критику из-за неготовности страны к приему первенства. Основным аргументом стали непригодные климатические условия, так как летом температура воздуха в Катаре достигает 50 градусов. Для проведения матчей стадионы будут оборудованы системой кондиционирования, которая работает в том числе за счет солнечной энергии.
Правозащитники также раскритиковали решение ФИФА, поскольку в Катаре широко используется труд мигрантов. В декабре 2016 года власти королевства упразднили существовавшую в стране систему «крепостного» контроля над приезжими работниками.