МВД отчиталось о задержании хакеров, укравших миллиард рублей

Министерство внутренних дел России рассказало о задержании подозреваемых в хищении более миллиарда рублей с банковских счетов россиян. Очередная спецоперация прошла в конце января 2017 года в пяти регионах, где были задержаны девять человек.

Как рассказали в ведомстве, эти задержания стали продолжением расследования деятельности группировки, которая занималась взломом банковских счетов с 2013 года. Задержанных также подозревают во взломе «объектов критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий».

О первых задержаниях сообщалось в июне 2016 года. Тогда в МВД рассказали, что 50 подозреваемых были задержаны при участии Сбербанка, но сумма ущерба не называлась. В новом сообщении о Сбербанке ничего не говорится.

У подозреваемых изъяли около 4,5 миллиона рублей наличными. Всего по делу проходят 27 человек, из которых 19 были арестованы решением суда. Фигурантам дела предъявлено обвинение по статье о компьютерном мошенничестве и организации преступного сообщества.