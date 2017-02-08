Минфин предложил ввести акциз на «Боярышник»

Министерство финансов предложило поправки в Налоговый кодекс, которые установят акцизный сбор за продажу спиртосодержащей косметики и парфюмерии, а также бытовой химии. Проект закона вскоре будет опубликован для общественного обсуждения и, как ожидается, вступит в силу в июле 2017 года.

Инициатива разработана для «противодействия употреблению населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях», а также для усиления контроля за реализацией перечисленных категорий товаров.

Какая именно акцизная ставка будет установлена для парфюмерии, косметики и бытовой химии, в карточке документа пока не сказано. Но там отмечается, что будет предложена единая ставка для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.