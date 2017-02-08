Госдума проголосовала за бессрочное продление бесплатной приватизации

Депутаты Государственной думы приняли поправки, которые снимают ограничения по срокам для бесплатной приватизации жилья. Ранее закон предполагал, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.

Поправки были предложены после заседания правительства 7 февраля, на котором премьер-министр Дмитрий Медведев предложил отказаться от ограничений для бесплатной приватизации. Ранее рассматриваемый законопроект предлагал продлить срок до 2020 года только для крымчан и жителей аварийных домов.