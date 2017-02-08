Евросоюз раскритиковал новый приговор Навальному

В заявлении также сказано, что приговор Навального «фактически убирает его с политической арены» и «ставит серьезные вопросы о справедливости демократического процесса в России».

Внешнеполитическая служба Евросоюза распространила заявление, в котором назвала приговор Алексею Навальному по второму процессу «Кировлеса» «попыткой заглушить еще один независимый политический голос в России».

8 февраля в Ленинском районном суде Кирова завершился пересмотр дела о хищении средств «Кировлеса», по которому проходили обвиняемыми политик Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров. Суд приговорил их соответственно пяти и четырем годам лишения свободы условно и штрафам.

Верховный суд РФ отправил на пересмотр дело «Кировлеса» в 2016 году после того, как Европейский суд по правам человека постановил, что Навальный и Офицеров были лишены права на справедливое судебное разбирательство в ходе первого процесса.