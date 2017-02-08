«Битва экстрасенсов» обошла «Национальный совет по гомеопатии» в антинаучной номинации премии министерства образования
В Москве прошла церемония вручения премии «За верность науке», учрежденной в 2014 году министерством образования и науки РФ.
В номинации «Популяризатор года» победил академик РАН Андрей Зализняк, широко известный благодаря работе с новгородскими берестяными грамотами и как критик «новой хронологии» Анатолия Фоменко. Лучшим научно-популярным проектом признали культурно-просветительский центр «Архэ».
В номинации «Антипремия» победителем была признана телепередача «Битва экстрасенсов». Как пишет ТАСС, другими претендетами были «Национальный совет по гомеопатии», подавший в суд на журнал «Вокруг света» из-за статьи Аси Казанцевой, а также информагентство Regnum «за систематическую пропаганду альтернативной климатологии».
Лучшим печатным изданием был назван журнал «Наука и жизнь», лучшим онлайн-изданием — «Постнаука».
Лучшей радиопрограммой о науке стал «Гранит науки» — авторская передача Марины Аствацатурян на радио «Эхо Москвы». Премию за лучшую телепередачу за популяризацию науки получил телевизионный альманах «Черные дыры, белые пятна» на канале «Культура».