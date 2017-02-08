«Битва экстрасенсов» обошла «Национальный совет по гомеопатии» в антинаучной номинации премии министерства образования

ТАСС
18:41, 8 февраля 2017
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В Москве прошла церемония вручения премии «За верность науке», учрежденной в 2014 году министерством образования и науки РФ.

В номинации «Популяризатор года» победил академик РАН Андрей Зализняк, широко известный благодаря работе с новгородскими берестяными грамотами и как критик «новой хронологии» Анатолия Фоменко. Лучшим научно-популярным проектом признали культурно-просветительский центр «Архэ».

В номинации «Антипремия» победителем была признана телепередача «Битва экстрасенсов». Как пишет ТАСС, другими претендетами были «Национальный совет по гомеопатии», подавший в суд на журнал «Вокруг света» из-за статьи Аси Казанцевой, а также информагентство Regnum «за систематическую пропаганду альтернативной климатологии».

Лучшим печатным изданием был назван журнал «Наука и жизнь», лучшим онлайн-изданием — «Постнаука».

Лучшей радиопрограммой о науке стал «Гранит науки» — авторская передача Марины Аствацатурян на радио «Эхо Москвы». Премию за лучшую телепередачу за популяризацию науки получил телевизионный альманах «Черные дыры, белые пятна» на канале «Культура». 

ТАСС
Премия «За верность науке» была учреждена министерством образования и науки РФ в 2014 году. Она вручается в области популяризации научных достижений.
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