Заявки на «дальневосточный гектар» за неделю подали 15 тысяч человек

Министерство по развитию Дальнего Востока
13:46, 7 февраля 2017
Надежный источник

С 1 февраля на участие в программе «Дальневосточный гектар», в рамках которой граждане РФ могут получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке, подано более 15,3 тысячи заявок. Об этом сообщает министерство по развитию Дальнего Востока.

«Заявки поступают со всех уголков страны. Получить гектар хотят жители 80 регионов России. Ежедневно поступает более 2 тысяч заявок», — рассказал глава ведомства Александр Галушка. 

В общей сложности с момента начала программы, в которой до 1 февраля могли участвовать лишь жители Дальневосточного федерального округа (ДВФО), на момент публикации новости поданы почти 54 тысячи заявок (счетчик есть на сайте проекта). 

«С начала февраля зарегистрировано более 2 млн посещений сайта „НаДальнийВосток.РФ“. Больше всего посещений из Москвы и Московской области, Приморского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сказал во вторник А.Галушка, которого цитирует пресс-служба министерства.

Министерство по развитию Дальнего Востока
Программа «Дальневосточный гектар» была запущена в июне 2016 года. Программа позволяет гражданам РФ бесплатно получить в пользование один гектар земли в одном из отведенных для этого районов ДВФО. Спустя пять лет при условии использовании земли участок можно оформить в аренду, а спустя еще десять лет — в собственность.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться