Заявки на «дальневосточный гектар» за неделю подали 15 тысяч человек

С 1 февраля на участие в программе «Дальневосточный гектар», в рамках которой граждане РФ могут получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке, подано более 15,3 тысячи заявок. Об этом сообщает министерство по развитию Дальнего Востока.

«Заявки поступают со всех уголков страны. Получить гектар хотят жители 80 регионов России. Ежедневно поступает более 2 тысяч заявок», — рассказал глава ведомства Александр Галушка.

В общей сложности с момента начала программы, в которой до 1 февраля могли участвовать лишь жители Дальневосточного федерального округа (ДВФО), на момент публикации новости поданы почти 54 тысячи заявок (счетчик есть на сайте проекта).