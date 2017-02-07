Задержан активист Марк Гальперин. Он проходит по делу о неоднократных нарушениях на митингах
Обновление. По данным «ОВД-Инфо», на Гальперина завели дело о призывах к экстремизму.
Оппозиционный активист Марк Гальперин задержан полицией. Как сообщил Гальперин в своем фейсбуке, полицейские выбили дверь в его квартиру в Москве. Причины задержания и местонахождение Гальперина пока неизвестны. Активист лишь написал, что находится в автозаке.
Я в автозакеОпубликовано Марком Гальпериным 6 февраля 2017 г.
Адвокат Гальперина Ксения Костромина сообщила ТАСС, что ее подзащитный в ближайшее время будет допрошен. «Пока мы не знаем, в рамках какого дела и в каком процессуальном статусе», — добавила она.
В отношении Марка Гальперина в январе 2015 года было возбуждено уголовное дело по статье о неоднократных нарушениях на массовых мероприятиях. Первым осужденным по этой статье в декабре 2015 года стал Ильдар Дадин.