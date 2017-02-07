YouPorn исключили из реестра запрещенных сайтов

Роскомнадзор сообщил, что порносайт YouPorn исключен из реестра запрещенных сайтов в связи с отменой решения суда о его блокировке.

Мы исключили страницу сайта youporn из Реестра в связи с получением определения об отмене решения суда г. Владивостока. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) February 7, 2017

Согласно реестру на сайте Роскомнадзора, провайдеры по-прежнему ограничивают доступ к странице сайта YouPorn, запрещенной в августе 2016 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга. В реестре по-прежнему есть отдельные страницы с сайта YouPorn.