YouPorn исключили из реестра запрещенных сайтов
Роскомнадзор сообщил, что порносайт YouPorn исключен из реестра запрещенных сайтов в связи с отменой решения суда о его блокировке.
Мы исключили страницу сайта youporn из Реестра в связи с получением определения об отмене решения суда г. Владивостока.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) February 7, 2017
Согласно реестру на сайте Роскомнадзора, провайдеры по-прежнему ограничивают доступ к странице сайта YouPorn, запрещенной в августе 2016 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга. В реестре по-прежнему есть отдельные страницы с сайта YouPorn.
Сайт YouPorn был внесен в реестр по решению Первореченского районного суда Владивостока, вынесенного в июне 2016 года. В январе 2017 года приморский адвокат Алексей Клецкин добился отмены этого решения.