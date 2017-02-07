В Тольятти найден мертвым участник «Своей игры» Андрей Жданов

Участник передачи «Своя игра» Андрей Жданов 7 февраля был найден мертвым в своей квартире в Тольятти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Андрея нашли мертвым его родственники сегодня утром. Признаки насильственной смерти на теле не обнаружены», — сказал собеседник агентства.

Несколько региональных изданий, в том числе TLTgorod и «День города», со ссылкой на источники пишут о наличии повреждений на теле мужчины.

В полиции подтвердили, что мужчина 1970 года рождения был найден мертвым в своей квартире, но не уточнили его имени.