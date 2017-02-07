В Крыму судебные приставы арестовали имущество заемщиков украинских банков

Коммерсант
07:51, 7 февраля 2017
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) арестовала в интересах Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ) имущество заемщиков украинских банков. Арест, как пишет «Коммерсант», был наложен и на имущество жителей Крыма, которые успели погасить кредиты.

По словам источников издания, фонд, заявляя требования об аресте, использовал данные нотариусов, так как иную информацию о своих клиентах украинские банки в большинстве случаев уничтожили при уходе из Крыма. Сотрудничать с российским Фондом защиты вкладчиков украинские банки отказываются. 

В ФЗВ подтвердили, что по инициативе фонда проводятся аресты имущества заемщиков, но не стали уточнять их число.

Представители фонда также сообщили, что в некоторых случаях арест был отменен после того, как погашение задолженности подтвердилось.

«С 2015 года рассмотрено более 800 обращений граждан и организаций, на основании которых направлены ходатайства в ФССП, вынесено более 700 постановлений об отмене обеспечительных мер», — сообщили в ФЗВ. Сколько заявлений поступило, но пока не рассмотрено, в Фонде не уточнили.

По словам источника «Ъ», в ОП Крыма поступило 15 обращений, что говорит о наличии проблемы. Вопрос был вынесен на расширенное заседание совета ОП Крыма, где были представлены данные о том, что порядка 50 тыс. объектов недвижимого имущества, принадлежащего предпринимателям или частным лицам, или арестовано, или будет арестовано.

Коммерсант
На момент присоединения Крыма к России задолженность по кредитам перед украинскими банками, по информации крымских властей, имели около 350 тысяч жителей полуострова. Сумма долга, по данным Независимой ассоциации банков Украины, составляла 16,6 миллиарда гривен (62,7 миллиарда рублей по курсу ЦБ на середину марта 2014 года).
После присоединения Крыма к РФ вклады жителей полуострова в украинских банках были компенсированы через Фонд защиты вкладчиков — дочернюю структуру Агентства по страхованию вкладов.
В 2015 году был принят закон, дающий ФЗВ право требовать возврата долгов жителей Крыма перед украинскими банками. Полученные средства, как сообщалось, будут переданы не тем банкам, где были получены кредиты, а пойдут в ФЗВ, в том числе на компенсацию выплат жителям полуострова.
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