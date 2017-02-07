В Крыму судебные приставы арестовали имущество заемщиков украинских банков

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) арестовала в интересах Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ) имущество заемщиков украинских банков. Арест, как пишет «Коммерсант», был наложен и на имущество жителей Крыма, которые успели погасить кредиты.

По словам источников издания, фонд, заявляя требования об аресте, использовал данные нотариусов, так как иную информацию о своих клиентах украинские банки в большинстве случаев уничтожили при уходе из Крыма. Сотрудничать с российским Фондом защиты вкладчиков украинские банки отказываются.

В ФЗВ подтвердили, что по инициативе фонда проводятся аресты имущества заемщиков, но не стали уточнять их число.

Представители фонда также сообщили, что в некоторых случаях арест был отменен после того, как погашение задолженности подтвердилось.

«С 2015 года рассмотрено более 800 обращений граждан и организаций, на основании которых направлены ходатайства в ФССП, вынесено более 700 постановлений об отмене обеспечительных мер», — сообщили в ФЗВ. Сколько заявлений поступило, но пока не рассмотрено, в Фонде не уточнили.