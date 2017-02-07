Россия собралась выдать северокорейца, сбежавшего 15 лет назад из трудового лагеря

Гражданину Северной Кореи, сбежавшему в начале 2000-х годов в Россию, грозит депортация на родину.

Как сообщила адвокат центра «Мемориал» Ольга Цейтлина, гражданин КНДР Цой Мен Бок с 1999 по 2002 годы находился в северокорейском трудовом лагере в Амурской области, откуда смог сбежать. С тех пор, по словам Цейтлиной, он проживал в Санкт-Петербурге.

В начале января Цой Мен Бока задержала полиция, а затем Всеволожский городской суд вынес решение о его выдворении в Северную Корею. Решение суда, сообщила Цейтлина, вступает в силу 10 февраля.

В настоящий момент гражданин Северной Кореи находится в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан.

Европейская конвенция, напомнила адвокат «Мемориала», запрещает выдавать нелегальных мигрантов в страны, где им грозит смертная казнь.

Жалоба на решение о выдворении Цой Мен Бока, добавила она, направлена в Европейский суд по правам человека. 6 февраля ЕСПЧ предписал российскому правительству не экстрадировать Цой Мен Бока до завершения рассмотрения иска, сообщает «Радио Свобода».