Обвиняемую в вымогательстве правозащитницу посадили под домашний арест в квартире Людмилы Алексеевой

Басманный суд Москвы 23 января посадил под домашний арест в квартире главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой правозащитницу и журналистку Айгуль Махмутову. Об этом сообщает «Новая газета».

Решение было связано с тем, что Махмутова прописана в квартире Алексеевой. Людмила Алексеева подала жалобу в суд, 8 февраля она будет рассмотрена, передает ТАСС. По ее словам, от нее требовали выписать Махмутову из квартиры в обмен на то, что с нее возьмут подписку о невыезде.

Как пишет «Новая газета», Махмутова была задержана в ночь на 22 января вместе с бывшим муниципальным депутатом Андреем Черняковым во время ночного дежурства в Комитете за гражданские права. Участвовавший в задержании сотрудник СК, как утверждает Черняков, вымогал у них взятку в размере миллиона евро для своего руководства.

ТАСС называет Махмутову обвиняемой в вымогательстве. Как следует из публикации «Новой газеты», речь идет об уголовных делах десятилетней давности: в 2008 году Махмутову осудили по двум статьям — о мошенничестве и о вымогательстве. Махмутова была хозяйкой ларька на ярмарке в Кузьминках и работала в местной газете, принадлежавшей муниципальному депутату Андрею Чернякову. Она якобы вымогала деньги у других хозяев ларька под видом платы за уборку мусора.

«Новая газета» писала тогда, что дело может быть связано с публикациями Махмутовой о точечной застройке.

В 2010 году приговор по статье о вымогательстве был отменен, а дело прекращено. Махмутова отсидела срок за мошенничество и вышла на свободу по УДО.

В дальнейшем дело о вымогательстве было возобновлено, а Андрей Черняков, с деятельностью которого «Новая газета» связывает преследование Махмутовой, стал еще одним фигурантом дела и был задержан. В 2014-м он выступал в роли потерпевшего по делу о продаже депутатских мандатов (на суде он утверждал, что его вынудили дать ложные показания), а также был осужден за рукоприкладство в отношении следователя.