ЕСПЧ присудил группе россиян 184 тысячи евро за нарушение права на свободу собраний
Европейский суд по правам человека признал действия российских властей при согласовании массовых мероприятий ограничивающими право на свободу собраний. Об этом говорится в решении по жалобе 23 россиян, среди которых правозащитник Лев Пономарев и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Суд обязал Россию выплатить заявителям в общей сложности 183,5 тысячи евро за нарушение их прав и для компенсации судебных издержек.
В обращении в суд сообщалось, что в период с 2009 по 2012 годы местные власти в России в той или иной мере препятствовали проведению 28 массовых акций (от пикетов до шествий). 16 из этих мероприятий были акциями «Стратегии-31», которая пыталась проводить митинги по 31-м числам в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний.
ЕСПЧ признал, что заявители не только не смогли воспользоваться правом на свободу собраний, но им также не были предоставлены возможности для правовой защиты. В случае Пономарева и Удальцова, а также еще одного заявителя Евгения Ихлова ЕСПЧ также признал нарушение права на беспристрастные слушания в суде по жалобам на отказ в согласовании акций.
Жалобу на нарушение таким образом права на свободу выражения мнения суд удовлетворить отказался.