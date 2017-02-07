Amnesty International сообщила о тысячах казненных в сирийской тюрьме

В тюрьме Сайеднайя в Дамаске с 2011 по 2015 годы были казнены от 5 тысяч до 13 тысяч человек, говорится в докладе, распространенном международной правозащитной организацией Amnesty International.

По данным правозащитников, в тюрьме Сайеднайя в этот период времени ежедневно казнили через повешение от 20 до 50 человек. Тела казненных вывозили за пределы столицы Сирии и хоронили в общих могилах.

Данные о казнях, говорится в докладе, были получены от более чем 80 свидетелей, среди которых бывшие охранники тюрьмы в Дамаске, правительственные источники, судьи и адвокаты, а также бывшие заключенные.