Трамп назвал «фальшивыми» все опросы с негативной оценкой его деятельности

Дональд Трамп
13:36, 6 февраля 2017
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Президент США Дональд Трамп назвал «фальшивыми» все опросы общественного мнения, результаты которых говорят о недовольстве его политикой.

Такие опросы, написал Трамп в своем твиттере, ничем не отличаются от предвыборных исследований CNN, ABC и NBC, прогнозировавшим его поражение на выборах.

«Простите, но люди хотят безопасность на границах и усиленную проверку», — указал Трамп.

В начале февраля, напоминает Fox News, были опубликованы результаты опроса CNN/ORC, согласно которым шесть из десяти жителей США не одобряют решение Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой, а 53 процента респондентов не поддерживают временный запрет на въезд для граждан семи стран и приостановку приема беженцев.
Также были опубликованы результаты опроса CBS News, по которым работу Трампа на посту президента поддерживают лишь 40 процентов респондентов.
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