Трамп назвал «фальшивыми» все опросы с негативной оценкой его деятельности

Президент США Дональд Трамп назвал «фальшивыми» все опросы общественного мнения, результаты которых говорят о недовольстве его политикой.

Такие опросы, написал Трамп в своем твиттере, ничем не отличаются от предвыборных исследований CNN, ABC и NBC, прогнозировавшим его поражение на выборах.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017

«Простите, но люди хотят безопасность на границах и усиленную проверку», — указал Трамп.