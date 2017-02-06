Трамп назвал «фальшивыми» все опросы с негативной оценкой его деятельности
Президент США Дональд Трамп назвал «фальшивыми» все опросы общественного мнения, результаты которых говорят о недовольстве его политикой.
Такие опросы, написал Трамп в своем твиттере, ничем не отличаются от предвыборных исследований CNN, ABC и NBC, прогнозировавшим его поражение на выборах.
Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017
«Простите, но люди хотят безопасность на границах и усиленную проверку», — указал Трамп.
В начале февраля, напоминает Fox News, были опубликованы результаты опроса CNN/ORC, согласно которым шесть из десяти жителей США не одобряют решение Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой, а 53 процента респондентов не поддерживают временный запрет на въезд для граждан семи стран и приостановку приема беженцев.
Также были опубликованы результаты опроса CBS News, по которым работу Трампа на посту президента поддерживают лишь 40 процентов респондентов.