Тайская компания решила купить Останкинский мясокомбинат

Тайская компания CP Group начала переговоры о покупке Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК). Об этом «Коммерсанту» рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Утверждается, что CP Group планирует создать в России агрохолдинг полного цикла. Сейчас она уже управляет свинокомплексами в Московской, Калужской и Курской областях, а также двумя птицефабриками под Санкт-Петербургом.

Источники издания заметили, что конкретные договоренности о продаже ОМПК пока не достигнуты. В российской и тайской компаниях отказались давать комментарии.