Суд обязал заключенного выплатить колонии компенсацию за голодовку

Суд обязал заключенного Андрея Крекова выплатить архангельской колонии-поселению компенсацию материального ущерба за его голодовку.

Расходы, связанные с голодовкой, которую Креков держал в течение 27 дней, региональное УФСИН оценило 21 тысячу 616 рублей. В эту сумму, следует из документов, оказавшихся в распоряжении «Медиазоны», входит стоимость бензина, потраченного на транспортировку заключенного в больницу, а также организация надзора за ним в медицинском учреждении.

Мировой судья также удоволетворил требование о взыскании с Крекова компенсации за медицинскую помощь в размере 28 тысяч 917 рублей.