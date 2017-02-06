Суд обязал заключенного выплатить колонии компенсацию за голодовку
Суд обязал заключенного Андрея Крекова выплатить архангельской колонии-поселению компенсацию материального ущерба за его голодовку.
Расходы, связанные с голодовкой, которую Креков держал в течение 27 дней, региональное УФСИН оценило 21 тысячу 616 рублей. В эту сумму, следует из документов, оказавшихся в распоряжении «Медиазоны», входит стоимость бензина, потраченного на транспортировку заключенного в больницу, а также организация надзора за ним в медицинском учреждении.
Мировой судья также удоволетворил требование о взыскании с Крекова компенсации за медицинскую помощь в размере 28 тысяч 917 рублей.
Это решение уже вступило в силу; судья Октябрьского райсуда Владислав Беляков, рассмотрев апелляцию Крекова, оставил его в силе. Кассационная жалоба осужденного будет в ближайшее время рассмотрена в городском суде Архангельска, рассказала «Медиазоне» его жена Виктория.