Самолет Qatar Airways совершил самый продолжительный перелет с пассажирами

The New Zealand Herald
07:27, 6 февраля 2017
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Самолет Qatar Airways установил новый мировой рекорд по продолжительности беспосадочного регулярного рейса. Рейс из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия) занял чуть более 16 часов. За это время самолет преодолел 14 тысяч 535 километров и пересек 10 часовых поясов.

В аэропорт Окленда самолет, отмечает The New Zealand Herald, прибыл на 15 минут раньше запланированного срока. Рейс выполнялся на самолете Boeing 777, способном принять на борт 249 пассажиров.

Обратный перелет в Доху, как ожидается, займет более 17 часов из-за сильного встречного ветра.

За время полета [по маршруту Доха-Окленд-Доха] пассажирам будут поданы около 1100 чашек чая и кофе, 2000 прохладительных напитков и 1036 комплектов еды (англ.яз.).

The New Zealand Herald
Предыдущий рекорд беспосадочного перелета пассажирского самолета принадлежал компании Emirates, выполняющий рейсы в Окленд из аэропорта Дубай. Полет по этому маршруту занимает около 15 часов.
Абсолютный рекорд беспосадочного перелета принадлежит рейсу Singapore Airlines из американского Ньюарка в Сингапур, выполнявшемуся с июня 2004 года по ноябрь 2013 года. Протяженность маршрута составляла 15,3 тысячи километров, время в полете — 18 часов 50 минут.
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