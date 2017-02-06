Самолет Qatar Airways совершил самый продолжительный перелет с пассажирами

Самолет Qatar Airways установил новый мировой рекорд по продолжительности беспосадочного регулярного рейса. Рейс из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия) занял чуть более 16 часов. За это время самолет преодолел 14 тысяч 535 километров и пересек 10 часовых поясов.

В аэропорт Окленда самолет, отмечает The New Zealand Herald, прибыл на 15 минут раньше запланированного срока. Рейс выполнялся на самолете Boeing 777, способном принять на борт 249 пассажиров.

Обратный перелет в Доху, как ожидается, займет более 17 часов из-за сильного встречного ветра.