Роспотребнадзор: скидки на алкоголь должны быть запрещены

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости, комментируя законопроект о запрете скидок на спиртные напитки, который разрабатывает Госдума.

Скидочные акции на алкогольную продукцию по сути являются рекламой алкоголя и должны быть запрещены.

«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», — сказала Попова.

Проект поправок, запрещающий скидки на алкоголь в розничной торговле, готовит депутат Владимир Сысоев. По мнению автора законопроекта, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков.

В России с 2009 года устанавливается минимальная розничная цена на спиртные напитки. Минфин регулярно выступает за увеличение минимальной розничной цены. Минэкономразвития, в свою очередь, предлагает снизить минимальную цену на алкоголь, объясняя это, в числе прочего, необходимостью борьбы с производством и потреблением контрафактных спиртных напитков.