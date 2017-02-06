Кремль потребовал извинений от Fox News. Ведущий назвал Путина убийцей

Интерфакс
09:27, 6 февраля 2017
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Администрация президента России потребовала извинений от американского телеканала Fox News, ведущий которого назвал Владимира Путина убийцей. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми и оскорбительными», — заметил он.

В интервью с американским президентом Дональдом Трампом ведущий Fox News Билл ОʼРайли спросил его об отношении к Путину. Когда Трамп заявил, что уважает Путина, ОʼРайли заметил: «Но он же убийца». На это Трамп ответил, что в США тоже много убийц.
Ведущий Fox News не уточнял, кого именно, по его мнению, убил Путин.
Ответ Трампа Песков никак не прокомментировал.

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