Главный раввин Сочи заявил об угрозе депортации из России

Главный раввин Сочи Ари Эделькопф заявил, что ему и членам его семьи грозит депортация из России.

Как написал Эделькопф в своем фейсбуке, причиной депортации «называют положения п. п.1 п. 1 ст. 7, N115-ФЗ, то есть своими действиями мы создаем угрозу безопасности РФ». В чем именно его обвиняют российские власти Эделькопф не уточнил.

Ок, друзья. Меня и мою семью хотят депортировать из России. Называют положения п.п.1п.1ст.7, N115-ФЗ, то есть своими дей... Опубликовано Ари Эделькопфом 5 февраля 2017 г.

В свою очередь глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин, комментируя ситуацию, заявил, что Эделькопфа за 16 лет пребывания в Сочи интересовало только одно — дать возможность сочинским евреям «жить полноценной еврейской жизнью».

Обвинение Эделькопфа в нарушении миграционного законодательства, цитирует «Интерфакс» заявление Горина, объясняется стремлением «излишне ретивых чиновников получить новые „звездочки“ за проявленную активность в устранении якобы имеющих место нарушений законности».

Представитель Федерации еврейских общин России выразил надежду на то, что «это недоразумение разъяснится».