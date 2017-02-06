Бывшего главу правительства Каталонии начали судить за опрос о независимости

В Барселоне начался суд по делу о проведении неофициального опроса о независимости Каталонии, который устроили после запрета Конституционным судом Испании референдума на эту тему.

Обвиняемыми по делу проходят бывший глава правительства региона Артур Мас, бывшая вице-премьер Жоана Ортега и бывшая министр образования Ирен Ригау. Они обвиняются в неповиновении, злоупотреблении властью и нецелевом расходовании бюджетных средств.

Обвинение просит запретить Масу занимать государственные должности в течение 10 лет.

На первом заседании Мас заявил, что его единственной целью было узнать мнение граждан Каталонии. Он утверждает, что из постановления Конституционного суда о запрете референдума не были ясны юридические последствия проведения опроса, а суд не принял никаких мер для воплощения его решения в жизнь.

У здания суда собралась многотысячная демонстрация в поддержку обвиняемых. Они скандируют «Демократия — не преступление», «Вы не одиноки» и «Независимость», передает «Би-би-си».