New York Times: Трамп отказался от идеи вернуть «секретные тюрьмы» ЦРУ

По данным издания, после утечки в прессу черновика указа об открытии тюрем, Республиканская и Демократические партии в Конгрессе выразили несогласие с этим планом. 2 февраля членам Совета по национальной безопасности был показан новый черновик документа, в котором упоминания о «секретных тюрьмах» отсутствовали.

Администрация Дональда Трампа отказалась от идеи возобновить программу «секретных тюрем» ЦРУ — объектов за пределами США, где содержались и подвергались пыткам подозреваемые в терроризме.

The New York Times и еще несколько крупнейших американских СМИ сообщили о планах по открытию «секретных тюрем» 25 января. Все издания ссылались на еще не подписанный черновик соответствующего указа.

Программа «секретных тюрем» существовала в США в 2000-х годах. В 2005 году ее существование официально признал президент Джордж Буш-младший. По сообщениям СМИ, на территории тюрем, которые располагались в Польше, Литве, Румынии, Афганистане и других странах, применялись «расширенные методы ведения допроса». Они предполагали некоторые виды пыток, наибольшую известность получила имитация утопления.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что применять к подозреваемым в терроризме пытки допустимо, поскольку этот метод «работает».