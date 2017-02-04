Умер актер Георгий Тараторкин
09:00, 4 февраля 2017
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Народный артист России Георгий Тараторкин умер в Москве на 73-м году жизни, сообщили в театре Моссовета.
Церемония прощания с актером состоится, по предварительным данным, 6 февраля в театре Моссовета, где служил Тараторкин. Место похорон будет объявлено позднее.
«Георгий Георгиевич скончался после тяжелой болезни», — сказали в пресс-службе театра Моссовета.
Георгий Тараторкин сыграл несколько десятков ролей в театре и кино. Одной из наиболее известных его работ в кинематографе была роль Родиона Раскольникова в фильме «Преступление и наказание» 1969 года.
Тараторкин также был секретарем Союза театральных деятелей России и возглавлял ассоциацию «Золотая маска».