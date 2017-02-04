Умер актер Георгий Тараторкин

Георгий Тараторкин в спектакле «Римская комедия (Дион)» театра им. Моссовета, ноябрь 2014 года

Церемония прощания с актером состоится, по предварительным данным, 6 февраля в театре Моссовета, где служил Тараторкин. Место похорон будет объявлено позднее.

Народный артист России Георгий Тараторкин умер в Москве на 73-м году жизни, сообщили в театре Моссовета.

Георгий Тараторкин сыграл несколько десятков ролей в театре и кино. Одной из наиболее известных его работ в кинематографе была роль Родиона Раскольникова в фильме «Преступление и наказание» 1969 года.

Тараторкин также был секретарем Союза театральных деятелей России и возглавлял ассоциацию «Золотая маска».