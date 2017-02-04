New York Times: Трамп сохранил контроль над своими активами после вступления на пост президента
Президент США Дональд Трамп сохранил контроль над своими бизнес-активами, несмотря на передачу их в трастовое управление, выяснила газета The New York Times.
Попечителями траста, сообщает издание со ссылкой на регистрационные документы, являются старший сын президента США Дональд Трамп-младший и финансовый директор компании Trump Organization Аллен Вейссельберг. Сам траст оформлен на номер социального страхования Дональда Трампа-старшего.
Газета также отмечает, что форма этого траста предполагает, что Трамп в любой момент может сменить попечителей и передать его в управление другим лицам.
Эти факты, по мнению New York Times, свидетельствуют о том, что Трамп может оказывать влияние на руководство траста и, таким образом, на хранящиеся в нем активы.
Представители Trump Organization и администрация Трампа пока от каких-либо комментариев воздержались.
«Я не вижу, как это хоть немного помогло бы избежать конфликта интересов», — заявил юрист Фредерик Джей Тэнсилл, проверивший документы траста по просьбе New York Times (англ.яз.).