New York Times: Трамп сохранил контроль над своими активами после вступления на пост президента

The New York Times
12:07, 4 февраля 2017
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Президент США Дональд Трамп сохранил контроль над своими бизнес-активами, несмотря на передачу их в трастовое управление, выяснила газета The New York Times.

Попечителями траста, сообщает издание со ссылкой на регистрационные документы, являются старший сын президента США Дональд Трамп-младший и финансовый директор компании Trump Organization Аллен Вейссельберг. Сам траст оформлен на номер социального страхования Дональда Трампа-старшего.

Газета также отмечает, что форма этого траста предполагает, что Трамп в любой момент может сменить попечителей и передать его в управление другим лицам.

Эти факты, по мнению New York Times, свидетельствуют о том, что Трамп может оказывать влияние на руководство траста и, таким образом, на хранящиеся в нем активы.

Представители Trump Organization и администрация Трампа пока от каких-либо комментариев воздержались.

«Я не вижу, как это хоть немного помогло бы избежать конфликта интересов», — заявил юрист Фредерик Джей Тэнсилл, проверивший документы траста по просьбе New York Times (англ.яз.).

The New York Times
После победы на выборах президента Дональд Трамп пообещал отойти от управления Trump Organization. Тогда, напоминает New York Times, его призывали продать активы или перевести их в «слепой» траст, чтобы избежать возможного конфликта интересов. При этом формально законы не требуют от президента США, чтобы он принимал такие меры.
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