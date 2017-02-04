«Мемориал» признал Оксану Севастиди политзаключенной. Ее осудили за SMS

Мемориал
06:59, 4 февраля 2017
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Правозащитный центр «Мемориал» признал Оксану Севастиди, приговоренную к семи годам тюрьмы за госизмену, политзаключенной. Севастиди была осуждена за то, что в 2008 году отправила несколько SMS знакомому в Грузии, в которых рассказала о военной технике, провозимой через Сочи.

«Мы считаем недопустимым возлагать на гражданских лиц ответственность за тайну военных операций, а тем более криминализовать общение с иностранцами об увиденном на улице», — говорится в заявлении «Мемориала».

Правозащитный центр также отмечает, что Севастиди во время следствия и суда была фактически лишена юридической помощи.

Мы требуем принять апелляционную жалобу Оксаны Севастиди и отменить приговор.

Мемориал
Приговор Оксане Севастиди был вынесен в марте 2016 года. В интервью «Медузе», опубликованном в начале декабря, Севастиди рассказала, что адвокат Руслан Зурнаджян, нанятый ее родственниками, ни разу за полтора года не посетил ее в СИЗО, а после суда не подал апелляцию на приговор.
В настоящий момент делом Севастиди занимается адвокат Иван Павлов, который пытается добиться пересмотра приговора.
В отношении предыдущего адвоката Севастиди Руслана Зурнаджяна адвокатская палата Краснодарского края провела дисциплинарное расследование, в ходе которого были выявлены нарушения в его работе.

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