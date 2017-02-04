«Мемориал» признал Оксану Севастиди политзаключенной. Ее осудили за SMS
Правозащитный центр «Мемориал» признал Оксану Севастиди, приговоренную к семи годам тюрьмы за госизмену, политзаключенной. Севастиди была осуждена за то, что в 2008 году отправила несколько SMS знакомому в Грузии, в которых рассказала о военной технике, провозимой через Сочи.
«Мы считаем недопустимым возлагать на гражданских лиц ответственность за тайну военных операций, а тем более криминализовать общение с иностранцами об увиденном на улице», — говорится в заявлении «Мемориала».
Правозащитный центр также отмечает, что Севастиди во время следствия и суда была фактически лишена юридической помощи.
Мы требуем принять апелляционную жалобу Оксаны Севастиди и отменить приговор.