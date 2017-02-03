В центре Парижа на военнослужащего напали с ножом

В центре Парижа возле Лувра злоумышленник, вооруженный ножом, напал на французского военнослужащего. Военный открыл огонь по нападавшему, ранив его.

По данным источников Le Figaro, напавший на военнослужащего пытался проникнуть в торговый центр Carrousel du Louvre, расположенный недалеко от музея.

Агентство AFP со ссылкой на полицию сообщает, что нападавший кричал «Аллах акбар!».

В свою очередь FoxNews также со ссылкой на полицию сообщает, что нападавший получил пять пулевых ранений и находится в критическом состоянии.

МВД Франции подтвердило факт происшествия в районе Лувра, не став раскрывать подробности. На месте происшествия, говорится в сообщении, опубликованном в твиттере МВД, работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.

Evénement grave de #sécurité publique en cours à #Paris quartier du #Louvre, priorité à l'intervention des forces de sécurité et de secours pic.twitter.com/PxTLacJk7a — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) February 3, 2017

Территория вокруг Лувра оцеплена полицией, ограничен вход и выход пассажиров из расположенной на ней станции метро Palais Royal Musee du Louvre.