В центре Парижа на военнослужащего напали с ножом

Le Figaro
09:37, 3 февраля 2017
Надежный источник

В центре Парижа возле Лувра злоумышленник, вооруженный ножом, напал на французского военнослужащего. Военный открыл огонь по нападавшему, ранив его.

По данным источников Le Figaro, напавший на военнослужащего пытался проникнуть в торговый центр Carrousel du Louvre, расположенный недалеко от музея.

Агентство AFP со ссылкой на полицию сообщает, что нападавший кричал «Аллах акбар!».

В свою очередь FoxNews также со ссылкой на полицию сообщает, что нападавший получил пять пулевых ранений и находится в критическом состоянии.

МВД Франции подтвердило факт происшествия в районе Лувра, не став раскрывать подробности. На месте происшествия, говорится в сообщении, опубликованном в твиттере МВД, работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.

Территория вокруг Лувра оцеплена полицией, ограничен вход и выход пассажиров из расположенной на ней станции метро Palais Royal Musee du Louvre.

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